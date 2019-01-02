В українській скарбниці за підсумками 2018 року залишилось 10 мільярдів

Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 січня 2019 року становили 9,861 мільярда гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної казначейської служби.

Станом на 1 січня 2018 року залишки на ЄКР становили 5,1 млрд грн.

Зазначимо, що минулого місяця уряд відмовився від традиційної практики минулих років, коли частині пенсіонерів виплати за січень наступного року нараховували у грудні поточного року.

Завдяки проведенню таких платежів, уряд "звільняв" "грошовий навіс" на Єдиному казначейському рахунку під кінець року. Такий маневр дозволяв Кабміну зменшити видатки наступного року.

Як повідомлялося, залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня 2018 року становили 17,205 мільярда гривень.

Економічна правда