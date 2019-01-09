Гривня втрачає позиції на міжбанку

9 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,05- 28,09 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,12 - 28,14 гривні;

Євро - 32,25 - 32,27 гривні;

Російський рубль - 0,4196 - 0,4202 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 32 копійки та встановив його на 9 січня на рівні 28,02 гривні.

Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.

Економічна правда