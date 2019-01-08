Гривня на міжбанку впала нижче 28 за долар
8 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,05 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,02 - 28,05 гривні;
Євро - 32,05 - 32,08 гривні;
Російський рубль - 0,4187 - 0,4196 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок та встановив його на 8 січня на рівні 27,7 гривні.
8 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,85 - 27,9 гривні за долар.
4 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,8 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua