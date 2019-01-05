В Україні за рік вдвічі зросли продажі вживаних авто

За підсумками минулого року українські номери отримали 116,8 тисяч імпортованих вживаних легкових автомобілів або вдвічі більше ніж у 2017 році.

Про це повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

Як наголошується, ринок нових авто в 2018 році становить 81,8 тисяч штук, що на 0,6% менше результату попереднього року.

"У грудні українці поставили на облік 21,4 тис. легкових авто з пробігом. В результаті первинний ринок останнього місяця 2018 року становить 28,4 тис. авто, а частка б/в авто на ньому досягла рекордних 75%", - повідомляє прес-служба.

"Такому зростанню первинних реєстрацій імпортного секонд-хенду в Україні сприяло прийняття законів щодо легалізації так званих "євроблях", - констатують в асоціації.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Тим часом у Державній фіскальній службі склали список найпоширеніших запитань щодо процесу розмитнення автомобілів та дали відповіді на них.

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Економічна правда