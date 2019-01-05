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Офіційний курс: гривня перейшла до зниження

Субота, 5 січня 2019, 11:02
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок та встановив його на 8 січня на рівні 27,7 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,59 гривні (на 4 січня 31,22 гривні).

Нагадуємо:

4 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,8 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.

Економічна правда

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НБУ гривня

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