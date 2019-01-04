Гривня на міжбанку за добу втратила 20 копійок
П'ятниця, 4 січня 2019, 18:03
4 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,8 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,78 - 27,8 гривні;
Євро - 31,53 - 31,56 гривні;
Російський рубль - 0,4083 - 0,4090 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок та встановив його на 4 січня на рівні 27,51 гривні.
4 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,6 гривні за долар.
Економічна правда
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