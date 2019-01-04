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Гривня на міжбанку за добу втратила 20 копійок

П'ятниця, 4 січня 2019, 18:03

4 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,8 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,78 - 27,8 гривні;

Євро - 31,53 - 31,56 гривні;

Російський рубль - 0,4083 - 0,4090 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок та встановив його на 4 січня на рівні 27,51 гривні.

4 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,6 гривні за долар.

Економічна правда

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