В Україні вже розмитнили понад 16 тисяч "евроблях"

ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА

З 25 листопада 2018 року по 2 січня поточного року в Україні за новими правилами було розмитнено 16,5 тисяч авто з іноземною реєстрацією.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Як наголошується, вказані авто були ввезені в Україну з 1 січня 2015 року та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Із загальної кількості оформлених авто – майже 14 тисяч перебували в Україні з порушенням вимог Митного кодексу.

"За них власники добровільно сплатили майже 119 млн гривень (8500 за кожне авто), що звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів", - йдеться у повідомленні.

Найактивніше громадяни оформлювали транспортні засоби у Києві – 3,037 тисяч авто, Волинській – 2,642 тисяч авто, Чернівецькій – 2,058 тисяч авто та Закарпатській областях – 1,137 тисяч авто.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Тим часом у Державній фіскальній службі склали список найпоширеніших запитань щодо процесу розмитнення автомобілів та дали відповіді на них.

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Економічна правда