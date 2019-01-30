Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 - 27,75 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,72 - 27,75 гривні;

Євро - 31,64 - 31,67 гривні;

Російський рубль - 0,4199 - 0,4206 гривні.

Нагадуємо:

30 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,75 - 27,77 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 30 січня на рівні 27,77 гривні.

Економічна правда