Гривня зміцнилася на закритті міжбанку
Середа, 30 січня 2019, 19:03
30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 - 27,75 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,72 - 27,75 гривні;
Євро - 31,64 - 31,67 гривні;
Російський рубль - 0,4199 - 0,4206 гривні.
Нагадуємо:
30 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,75 - 27,77 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 30 січня на рівні 27,77 гривні.
Економічна правда
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