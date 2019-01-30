Затримка рейсів МАУ: у ситуацію довелося втрутитися Гройсману

Компанія "Укртатнафта" відновила відвантаження авіапалива та забезпечення ним аеропортів України.

Про це йдеться у прес-релізі "Укртатнафти".

"ПАТ "Укртатнафта" інформує, що після втручання у ситуацію особисто прем’єр-міністра України В. Гройсмана, міністра фінансів України О.Маркарової та в.о. заступника голови ДФС України Є. Бамбізова процедура погашення податкових векселів відновлена, що дозволяє компанії відвантажувати авіапаливо та забезпечувати ним аеропорти України", - повідомила компанія.

Нагадуємо:

29 січня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" затримала на 1-2 години 22 рейси в аеропорту "Бориспіль" через конфлікт постачальника палива з ДФС.

Затримки спричинені збоєм у заправці літаків авіаційним пальним.

"Оскільки процес погашення податкових векселів залишається заблокованим ДФС, це з початку січня призвело до блокування коштів компанії у сумі 131 млн грн", - заявили в "Укртатнафті".

"Укртатнафта" експлуатує Кременчуцький НПЗ. НАК "Нафтогаз України" належить 43,05% акцій "Укртатнафти", ще по 28% контролює група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова та бізнесмена Олександра Ярославського.

Одним з кінцевих бенефіціарів компанії МАУ є Ігор Коломойський.

Економічна правда