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Затримка рейсів МАУ: постачальник пального звинувачує податкову

Середа, 30 січня 2019, 10:25
 

Проблеми з постачанням авіапального компанії "Міжнародні авіалінії України" пов’язані з відсутністю механізму погашення податкових векселів при його реалізації.

Про це йдеться у офіційному прес-релізі компанії "Укртатнафта".

"Укртатнафта" 23 січня поінформувала прем’єр-міністра, міністра фінансів, голову ДФС ... про проблему, пов’язану з відсутністю механізму погашення податкових векселів при реалізації авіапального", - йдеться у прес-релізі.

За словами представників компанії, оформлення векселів здійснюється відповідно до змін положень Податкового Кодексу, які набули чинності з 1 січня 2019 року.

"Оскільки процес погашення податкових векселів залишається заблокованим ДФС, це з початку січня призвело до блокування коштів компанії у сумі 131 млн грн", - заявили в "Укртатнафті".

"Крім цього ДФС застосовує до ПАТ "Укртатнафта" штрафні санкції у розмірі 13 млн грн за поставку пального у святкові дні 1-2 січня, коли фіскальні органи не здійснювали прийом та реєстрацію векселів", - скаржаться в компанії.

"Укртатнафта" повідомила, що має залишки пального в аеропорту "Бориспіль" у кількості 2,2 тис тонн, які може постачати, але, за відсутності відповідного реагування державних органів і позиції ДФС, вимушена припинити виробництво та відвантаження авіапального.

"Усю відповідальність за ситуацію, що склалася у сфері забезпечення авіаперевезень, компанія покладає на ДФС", - заявили в "Укртатнафті".

Нагадуємо:

29 січня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" затримала на 1-2 години 22 рейси в аеропорту "Бориспіль" через конфлікт постачальника палива з ДФС.

Затримки спричинені збоєм у заправці літаків авіаційним пальним.

"Укртатнафта" експлуатує Кременчуцький НПЗ. НАК "Нафтогаз України" належить 43,05% акцій "Укртатнафти", ще по 28% контролює група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова та бізнесмена Олександра Ярославського.

Одним з кінцевих бенефіціарів компанії МАУ є Ігор Коломойський.

Економічна правда

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Укртатнафта ДФС МАУ

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