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МАУ затримала 22 рейси через конфлікт постачальника палива з ДФС — авіакомпанія

Вівторок, 29 січня 2019, 23:14

Ввечері 29 січня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" затримала на 1-2 години 22 рейси в аеропорту "Бориспіль" через конфлікт постачальника палива з ДФС.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Затримки спричинені збоєм у заправці літаків авіаційним пальним.

В офіційному повідомленні компанії-постачальника авіаційного пального, причиною призупинення заправки називають її конфлікт із Державною фіскальною службою України, зазначають речники МАУ.

"Він пов'язаний з механізмом погашення векселів при реалізації авіапального, що був запроваджений новими положеннями Податкового кодексу, які набрали чинності з 1 січня 2019 року", — йдеться у повідомленні прес-служби.

"Заправку було призупинено, незважаючи на те, що авіакомпанія виконує всі свої зобов'язання за договором постачання пального в аеропорту "Бориспіль", — наголошують в МАУ.

В повідомленні зазначається, що авіакомпанія МАУ була змушена надати постачальникові авіаційного палива лист про компенсацію можливих штрафних санкцій з боку ДФС, пов'язаних із заправкою, що здійснювалася ввечері 29 січня.

Авікомпанія закликала уряд, Міністерство інфраструктури та Міністерство фінансів розібратися у ситуації та вжити заходи.

Наразі невідомо, про якого постачальника авіапалива йдеться.

Економічна правда

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МАУ авіа ДФС

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