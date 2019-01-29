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"Нафтогаз" зобов’язали розкрити інформацію про "Стокгольмські премії"

Вівторок, 29 січня 2019, 19:04
 

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав НАК "Нафтогаз України" розкрити інформацію щодо премій співробітників, які були отримані в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді в спорі з російським "Газпромом".

Про це повідомляється на Facebook сторінці громадської організації "Український інститут з прав людини".

"Рішенням від 22 січня (справа № 826/14346/18) суд задовольнив позов до "Нафтогазу" щодо надання інформації про прізвища, імена і по батькові та посади всіх співробітників і членів правління компанії, які отримали премії у зв’язку з перемогою у Стокгольмському суді у спорі з ПАТ "Газпром", а також копії відповідних документів", - йдеться у повідомленні.

""Нафтогаз" вважав, що така інформація є конфіденційною інформацією та відомостями про відносин майнового характеру, які не можуть бути оприлюдненні без згоди особи", - повідомляє організація.

Згідно з повідомленням, проаналізувавши законодавство про доступ до публічної інформації суд не встановив наявність правових підстав для відмови у наданні такої інформації.

"Вже не перший раз суд вказує "Нафтогазу" про те, що відомості про зарплату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати керівництву підприємства є інформацією, що становить суспільний інтерес та в розумінні Закону "Про доступ до публічної інформації" є публічною інформацією", - заявили у прес-службі.

"Відтак, чекаємо набуття рішенням законної сили та виконання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. 

Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу, таким чином, правлінню "Нафтогазу" підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"

Економічна правда

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Нафтогаз компанії зарплати

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