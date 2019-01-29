"Укрзалізниця" проведе випробування французьких і китайських електровозів

"Укрзалізниця" найближчим часом почне тестувати електровози французької Alstom і китайської CRRC, після чого вибере постачальника локомотивів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Дело.

"Ми зараз перейдемо до тестових випробувань локомотивів і Alstom, і CRRC. Це буде незабаром. Думаю, що після випробувань ми зможемо сказати, який локомотив найкращий, хоча в цьому питанні повинні прийматися до уваги ряд параметрів. Щодо електровозів є безліч виробників, які випускають техніку не тільки для залізниць, але я для міського сполучення, для метро та інших варіантів. Цього виробництва в Україні теж немає", - розповів Омелян.

Відповідаючи на питання, коли у УЗ з'явиться новий електровоз, міністр повідомив, що поставки повинні були початися ще в 2018 році.

"Електровози повинні були з'явиться спільно з тепловозами General Electric ... Уже 2019 рік, але проблема не вирішена. Це критично", - повідомив Омелян.

Нагадаємо:

20 вересня "Укрзалізниця" підписала меморандум про взаєморозуміння з Alstom і CRRC.

У Alstom розробляють проект з виробництва електровозів для України і Грузії з загальним ринком в 350 локомотивів до 2025 року. 45 з них попередньо будуть проведені для Грузії, інші - для України.

Раніше повідомлялося, що американський тепловоз виробництва General Electric двічі не зміг зрушити з місця при перевезенні вантажу через перевантаженість.

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Репортаж з заводу General Electric у Пенсільванії, де відбувається виробництво локомотивів для України, дивіться за посиланням: Як в США будують "тризуби" для українців. Репортаж із заводу General Electric