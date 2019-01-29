Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

29 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,74 - 27,77 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,74 - 27,77 гривні;

Євро - 31,73 - 31,76 гривні;

Російський рубль - 0,4176 - 0,4185 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:13 котирування гривні до долара становили 27,59 - 27,83 гривні. Євро купують за 31,40 гривні, продають за 31,83 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,63 - 27,70 гривні, євро - 31,54 - 31,62 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 29 січня на рівні 27,79 гривні.

28 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,81 гривні за долар.

Економічна правда