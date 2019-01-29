Курс валют: гривня зміцнюється другий день поспіль
Вівторок, 29 січня 2019, 08:55
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 29 січня на рівні 27,79 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,73 гривні (на 28 січня - 31,56 гривні).
Нагадуємо:
28 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,83 гривні за долар.
28 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,81 гривні за долар.
Економічна правда
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