Міжбанк закрився доларом по 27,81
Понеділок, 28 січня 2019, 17:50
28 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,81 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,78 - 27,81 гривні;
Євро - 31,74 - 31,77 гривні;
Російський рубль - 0,4198 - 0,4204 гривні.
Нагадуємо:
28 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,83 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 28 січня на рівні 27,81 гривні.
Економічна правда
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