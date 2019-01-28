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Міжбанк закрився доларом по 27,81

Понеділок, 28 січня 2019, 17:50
 

28 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,81 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,78 - 27,81 гривні;

Євро - 31,74 - 31,77 гривні;

Російський рубль - 0,4198 - 0,4204 гривні.

Нагадуємо:

28 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,83 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 28 січня на рівні 27,81 гривні.

Економічна правда

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