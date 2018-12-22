Реальна зарплата в Україні зросла на 13% - міністр

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що протягом січня-жовтня поточного року реальна зарплата в Україні зросла на 13%.

Про це він сказав у суботу під час підсумкової прес-конференції.

Він нагадав, що минулого року мінімальна зарплата зросла вдвічі, а з січня 2018 року ще на 16,3% і була встановлена на рівні 3,723 тисяч гривень на місяць.

"Наступного року мінімальна зарплата ще зросте на 12,1% і становитиме з січня 4,173 тисяч гривень", - заявив Рева.

"Середньомісячна номінальна зарплата по країні за січень-жовтень цього року збільшилася на 25,6% і становила 8,660 тисяч гривень. Реальна зарплата зросла на 13%.

За його словами, минулого року цифри були наступні: 37% номінального зростання і 20% реального.

Раніше повідомлялося, що уряд хоче збирати більше податків з високих зарплат.

Економічна правда