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Реальна зарплата в Україні зросла на 13% - міністр

Субота, 22 грудня 2018, 12:28

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що протягом січня-жовтня поточного року реальна зарплата в Україні зросла на 13%.

Про це він сказав у суботу під час підсумкової прес-конференції.

Він нагадав, що минулого року мінімальна зарплата зросла вдвічі, а з січня 2018 року ще на 16,3% і була встановлена на рівні 3,723 тисяч гривень на місяць.

"Наступного року мінімальна зарплата ще зросте на 12,1% і становитиме з січня 4,173 тисяч гривень", - заявив Рева.

"Середньомісячна номінальна зарплата по країні за січень-жовтень цього року збільшилася на 25,6% і становила 8,660 тисяч гривень. Реальна зарплата зросла на 13%.

За його словами, минулого року цифри були наступні: 37% номінального зростання і 20% реального.

Раніше повідомлялося, що уряд хоче збирати більше податків з високих зарплат.

Економічна правда

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зарплата Мінсоцполітики

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