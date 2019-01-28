Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

28 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,83 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,77 - 27,79 гривні;

Євро - 31,63 - 31,65 гривні;

Російський рубль - 0,4204 - 0,4212 гривні.

На готівковому ринку станом на 10:30 котирування гривні до долара становили 27,63 - 27,89 гривні. Євро купують за 31,37 гривні, продають за 31,83 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,78 - 28,11 гривні, євро - 31,55 - 31,68 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 28 січня на рівні 27,81 гривні.

25 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,8 гривні за долар.

Економічна правда