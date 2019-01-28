Стало відомо, коли буде введено новий держстандарт на пшеницю

Новий Державний стандарт України на пшеницю, який буде відповідати нормам Євросоюзу, планують ввести у травні-червні 2019 року.

Про це повідомляється на сайті Мінагрополітики.

Рішення щодо коригування ДСТУ на пшеницю було прийнято у 2018 році, зважаючи на тривалий час його дії без перегляду та змін.

У вересні було розглянуто та схвалено першу редакцію оновлено стандарту на пшеницю, яка була оприлюднена для публічного обговорення на двомісячний термін. При підготовці другої редакції були враховані пропозиції, які надійшли від учасників зернового ринку.

Проект другої редакції ДСТУ на пшеницю буде розглянуто на засіданні Технічного комітеті у лютому поточному року.

"В оновленому стандарті пропонується зменшити кількість класів непродовольчої пшениці, що матиме позитивне значення, особливо у системі її заготівлі. Також увага надається показникам, пов’язаним з хлібопекарськими властивостями зерна – вмістом білка та клейковини", - розповіли у Мінагрополітики.

Зазначається, що уперше до стандарту пропонується ввести показник вмісту зерен, пошкоджених клопом-черепашкою, а у якості рекомендованого – значення сили борошна.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року переважна більшість технічних стандартів Радянського Союзу "ГОСТ", розроблених до 1992 року, втратили силу в Україні.

Урожай зернових в Україні у 2019 році побив історичний рекорд і зміцнив гривню.

Економічна правда