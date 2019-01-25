Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

25 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,90 - 27,95 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,80 - 27,83 гривні;

Євро - 31,48 - 31,52 гривні;

Російський рубль - 0,4206 - 0,4213 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:50 котирування гривні до долара становили 27,68 - 27,94 гривні. Євро купують за 31,32 гривні, продають за 31,79 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,75 - 27,84 гривні, євро - 31,53 - 31,66 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок та встановив його на 25 січня на рівні 27,78 гривні.

24 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,80 - 27,84 гривні за долар.

24 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,88 - 27,93 гривні за долар.

Економічна правда