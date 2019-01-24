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Долар здорожчав на закритті міжбанку

Четвер, 24 січня 2019, 18:15
 

24 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,88 - 27,93 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,88 - 27,93 гривні;

Євро - 31,72 - 31,77 гривні;

Російський рубль - 0,4234 - 0,4244 гривні.

Нагадуємо:

24 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,80 - 27,84 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок та встановив його на 24 січня на рівні 27,70 гривні.

23 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,83 гривні за долар.

Економічна правда

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