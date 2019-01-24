Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

24 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,80 - 27,84 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,80 - 27,84 гривні;

Євро - 31,57 - 31,62 гривні;

Російський рубль - 0,4207 - 0,4216 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:16 котирування гривні до долара становили 27,66 - 27,92 гривні. Євро купують за 31,37 гривні, продають за 31,82 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,75 - 27,82 гривні, євро - 31,61 - 31,69 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок та встановив його на 24 січня на рівні 27,70 гривні.

23 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,83 гривні за долар.

Економічна правда