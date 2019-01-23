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Гривня на міжбанку повернулася до вчорашнього рівня

Середа, 23 січня 2019, 17:20
 

23 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,83 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,78 - 27,83 гривні;

Євро - 31,57 - 31,63 гривні;

Російський рубль - 0,4192 - 0,4202 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 23 січня на рівні 27,89 гривні.

23 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 - 27,77 гривні за долар.

Економічна правда

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