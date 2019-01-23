У Давосі дали старт реалізації великого енергетичного проекту в Україні

У Давосі відбулося підписання угоди між норвезькою NBT, французькою Total і Європейським банком реконструкції та розвитку щодо реалізації проекту вітрової енергетики "Сиваш".

Церемонія підписання відбулася за участі президента Петра Порошенка та президента ЄБРР Суми Чакрабарті.

"Підписання цього документу показує, що Україна реформується. Вона вже реформує свою енергетику кілька років, наближаючись до стандартів ЄС", - сказав після підписання президент ЄБРР.

"Ми бачимо, що Україна стане лідером у цій галузі, оскільки це найбільший проект вітрової енергетики", - заявив Чакрабарті.

"Прихід NBT і Total показує, що Україна тепер другий за розміром європейський ринок. NBT матиме ще більше проектів. Я в цьому упевнений. Іноземні інвестори повертаються до України", - додав він.

Як повідомили ЕП у прес-службі Національної інвестиційної ради, NBT планує будівництво нового вітрового енергетичного комплексу в Україні.

За словами генерального директора NBT Юара Вікена компанія має достатній потенціал для побудови додаткових 700-800 МВт вітрових потужностей в Україні.

Будівництво попередньо планується розпочати в Запорізькій області в наступні 6-9 місяців.

В компанії уточнили, що зараз за допомогою партнерів здійснюють оцінку ЕРС підрядників та постачальників вітрових турбін, що будуть задіяні у проекті.

Раніше повідомлялося про намір компанії NBT інвестувати близько 400 млн доларів у будівництво 64 вітрових електроустановок загальною потужністю до 250 МВт, що розташуються на 1300 га у Херсонській області.

На офіційному сайті компанії NBT відзначено, що вона інвестує у вітряну енергетику в країнах, що розвиваються. Компанія має офіси в Осло, Лімасолі (Кіпр), Пекіні, Сінгапурі, Києві та Карачі (Пакистан).

На сайті компанії також зазначено, що в квітні 2018 року вона придбала українську компанію "Сивашенергопром". Це ТОВ зареєстровано в с.Григорівка Чаплинського району, що межує з окупованих Кримом.

Засновником вказана дочірня компанія норвезької NBT - "Іст реньюебл енерджі Ейбі", з адресою в Хабо, Швеція. У "Іст реньюебл енерджі Ейбі" відсутній кінцевий бенефіціарний власник - кінцеві власники не володіють часткою понад 25% статутного капіталу.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Як повідомлялося, група народних депутатів пропонує зберегти як мінімум до 2020 року існуючі в Україні тарифи на ринку "зеленої" електроенергетики.

Згодом у Верховній Раді було зареєстровано альтернативний законопроект, яким пропонується зберегти на найближчі два роки високі "зелені тарифи" на альтернативну електроенергію, а потім ще п'ять років не вводити аукціони, спрямовані на зменшення тарифів.

Економічна правда