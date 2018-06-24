Рада може закріпити надприбуткові "зелені" тарифи на 7 років

У Верховній Раді зареєстровано черговий законопроект, яким пропонується зберегти на найближчі два роки високі "зелені тарифи" на альтернативну електроенергію, а потім ще п'ять років не вводити аукціони, спрямовані на зменшення тарифів.

Про це пише видання "Наші гроші", посилаючись на законопроект №8449-1.

Співавтор законопроекту Віктор Галасюк (Радикальна партія, - Ред.) назвав головними новаціями введення аукціонів для альтернативної енергетики з 2025 року. Такі аукціони означають, що можливість будувати сонячну або вітрову електростанцію отримає той, хто запропонує найнижчий тариф.

Український "зелений тариф" на рівні 15 євроцентів за кВт*год наразі є найвищим в Європі серед всіх країн навіть з більш потужною економікою, відзначає видання. У Німеччині на початку червня було проведено аукціон, за результатами якого тарифи становили від 4 до 5 євроцентів за кВт*год.

У законопроекті пропонується, щоб нинішній високий тариф зберігався як мінімум до 2020 року. Потім їх пропонують зменшити лише на 20% і вони будуть діяти ще п'ять років до введення аукціонів.

Разом з тим, передбачена можливість для підвищення тарифів при використанні українського обладнання.

Ще один співавтор законопроекту Максим Єфімов (БПП) пояснив небажання вводити тарифні аукціони тим, що вони загальмують розвиток вітряної енергетики, як це було в Німеччині.

Єфімов є співвласником компанії Фурлендер Віндтехнолоджі разом з бізнесменом Олегом Мкртчаном (ІСД). Ця фірма виробляє на заводі в Краматорську обладнання для вітряних електростанцій. Таким чином, Єфімов є безпосереднім бенефіціаром норми про підвищення "зеленого тарифу" за рахунок використання українського обладнання, відзначає видання.

Віктор Галасюк до обрання в Раду був керівником компанії Біоніка Хіл. Ця фірма належить бізнесменові Василю Хмельницькому, який зараз будує сонячні електростанції в Димерці Київської області, а також Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Виконавчий комітет Радикальної партії цього року очолив Юрій Зінченко, топ-менеджер групи Метінвест Ріната Ахметова. Ахметов також займається розвитком сонячних і вітряних електростанцій, нагадує видання.

За інформацією Наших грошей, великі проекти в сонячній енергетиці в південних областях України зараз ведуть дружина міністра МВС Арсена Авакова з його партнером Ігорем Котвицьким (Народний фронт). Також велику СЕС в Хмельницькій області будує компанія ICU.

"Зелені тарифи" є складовою частиною загальної ціни електроенергії і оплачуються за рахунок тарифів на електроенергію для споживачів (громадян і промисловості). "Зелені" тарифи були однією з причин підвищення тарифів на електроенергію для населення в 2015 році.

Ці тарифи в Україні ввели в 2009 році. Їх особливістю є те, що вони в кілька разів вищі звичайних тарифів і зафіксовані в євро. Введення тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Законопроект №8449-1 є альтернативою законопроекту №8449, який був зареєстрований в парламенті на два тижні раніше. Він передбачає збереження "зелених тарифів" до 2020 року, а потім - введення аукціонів.