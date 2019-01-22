Гривня різко зміцнилася

22 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,82 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,78 - 27,82 гривні;

Євро - 31,53 - 31,58 гривні;

Російський рубль - 0,4175 - 0,4184 гривні.

Нагадуємо:

22 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,99 - 28,04 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки та встановив його на 22 січня на рівні 27,94 гривні.

Економічна правда