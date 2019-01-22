Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

22 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,99 - 28,04 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,9 - 27,92 гривні;

Євро - 31,69 - 31,71 гривні;

Російський рубль - 0,4190 - 0,4198 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:00 котирування гривні до долара становили 27,78 - 28,04 гривні. Євро купують за 31,52 гривні, продають за 31,94 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,9 - 27,96 гривні, євро - 31,7 - 31,81 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки та встановив його на 22 січня на рівні 27,94 гривні.

21 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,94 - 27,97 гривні за долар.

Економічна правда