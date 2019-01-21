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Нацбанк надав двом банкам рефінансування на 7 мільярдів

Понеділок, 21 січня 2019, 13:36
 

Національний банк України надав двом банкам кредит рефінансування на загальну суму 7,001 мільярда гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

Кошти надано на 14 днів під 18% річних. Яким саме банкам - не повідомляється.

Нагадаємо:

Заборгованість українських банків за кредитами рефінансування в грудні 2018 року скоротилася на 4,1% - до 61,599 млрд грн. Загалом за 2018 рік заборгованість банків за кредитами рефінансування скоротилася на 10,3%.

У грудні НБУ вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів і вже проведених ними за вимогою НБУ заходів капіталізації.

Економічна правда

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Нацбанк фінанси рефінансування

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