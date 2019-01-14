Кількість готівки в обігу за рік збільшилася на 9%

Грошова база в Україні в грудні 2018 року зросла на 0,8%, а за рік - на 9,2% - до 437,797 мільярда гривень.

Про це йдеться в даних НБУ.

Грошова маса в Україні в грудні 2018 року зросла на 3,9% - до 1,276 трлн грн.

За даними Нацбанку, відповідна динаміка обумовлена ​​зростанням залишку за депозитами на 4,3% - до 910,996 млрд грн, і обсягу готівкових коштів в обігу поза банками - на 3,8%, до 364,753 млрд грн.

В цілому за 2018 рік обсяг грошової маси зріс на 5,6%.

Чисті міжнародні резерви в грудні зросли на 23,3% - до 9,644 млрд доларів, заборгованість банків за кредитами рефінансування скоротилася на 4,1% - до 61,599 млрд грн.

В цілому за 2018 рік чисті валютні резерви зросли на 44,6%, заборгованість банків за кредитами рефінансування скоротилася на 10,3%.

Як повідомлялося, обсяг депозитного портфеля банків в національній валюті в 2018 році виріс на 10% - до 539,7 млрд грн.

Економічна правда