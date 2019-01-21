У понеділок в Брюсселі відбудуться газові переговори Україна-Росія-ЄС

Тристоронні консультації з питань взаємодії в газовій сфері між Росією, Україною і Європейською комісією пройдуть у понеділок в Брюсселі в офісі ЄК.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Цю серію консультацій вдалося запустити минулого літа. Перша зустріч була організована 17 липня в Берліні за участю міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра.

На ній сторони спробували обговорити, як будуть будуватися відносини Росії і України після 2019 року, коли закінчиться діючий контракт на транзит.

Міністри домовилися зустрічатися кожні 6-8 тижнів, але другу зустріч вдалося провести тільки через шість місяців.

Несподіваним стало те, що делегацію "Газпрому" на зустрічі в понеділок буде очолювати не заступник керівника голови правління Олександр Медведєв (як оголосила Єврокомісія в своєму анонсі), а глава концерну Олексій Міллер. Також з російської сторони бере участь міністр енергетики Росії Олександр Новак.

Українську сторону представляють міністр закордонних справ України Павло Клімкін, голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв.

Тристороння зустріч розпочнеться о 15:00 за місцевим часом, а перед нею пройдуть зустрічі з кожним із міністрів. За підсумками переговорів (ЄК сподівається, що це може бути о 17:00 за київським часом) віце-президент Марош Шефчович планує прокоментувати її підсумки в секторі преси.

"Газпром" і "Нафтогаз" давно перейшли на судовий формат спілкування. "Нафтогаз" вже більше трьох років (станом на понеділок це +1153 дня) не закуповує газ в Росії.

У лютому минулого року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби. З урахуванням раніше прийнятого рішення за контрактом на поставку "Газпром" повинен доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів.

"Газпром" оскаржив це рішення в шведському суді. Не чекаючи завершення розгляду апеляції, "Нафтогаз" розгорнув кампанію щодо арешту закордонних активів "Газпрому".

Є й інші позови. За рішенням Антимонопольного комітету України українська влада стягує з "Газпрому" штраф 172 млрд гривень (6,4 млрд доларів) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України.

"Газпром" після невдалих спроб оскаржити ці рішення в українських судах ініціював міжнародний арбітражний процес за регламентом ЮНСІТРАЛ. "Нафтогаз" також подав до Стокгольмського арбітражу позов на 12 млрд доларів, вимагаючи переглянути тариф на транзит газу.