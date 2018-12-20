Уряд не виплачуватиме пенсії за січень 2019 року у грудні

Українські пенсіонери отримають виплати за грудень у грудні 2018 року, за січень - у січні 2019 року.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Таким чином, Мінсоц підтвердив, що цього року не буде застосована практика минулих років, коли частині пенсіонерів виплати за січень наступного року нараховували у грудні поточного року.

В уряді зазначають, що проект постанови "Про внесення змін до бюджету Пенсійного Фонду на 2018 рік" не передбачає авансування пенсій за січень 2019 року. Крім того законопроект знаходиться на розгляді Кабміну.

Як відомо, пенсії в Україні виплачують щомісяця в період з 4 по 25 число. В останні роки уряд вдавався до виплат пенсій за січень у грудні тим особам, які отримують пенсію в період новорічних свят.

Зазначимо, що завдяки проведенню таких платежів, уряд "звільняв" "грошовий навіс" на Єдиному казначейському рахунку під кінець року. Такий маневр дозволяє Кабміну зменшити видатки наступного року.

Підвищення видатків держбюджету в кінці року є однією з причин прискорення інфляції. Крім того, сезонний фіскальний ажіотаж створює додатковий тиск на гривню.

Нагадаємо, липні 2018 року відбулася затримка пенсій через касовий розрив надходжень від єдиного соціального внеску. Згодом з єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду на виплату пенсій було надано позичку у сумі 1,5 млрд гривень.

Це призвело до того, що у серпні залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку знизилися до рекордно низьких 1,99 мільярда гривень.

Як повідомлялося, залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня 2018 року становили 17,205 мільярда гривень.

Рік тому на ЄКР коштів було в 3,1 рази більше - 54,1 млрд грн.

Економічна правда