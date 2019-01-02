Опалення та гаряча вода для киян подорожчали на 22%

Київська міська держадміністрація підвищила тарифи на послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання, що надаються комунальним підприємством "Київтеплоенерго".

Відповідне розпорядження КМДА опубліковано в газеті "Хрещатик", передає "Інтерфакс-Україна".

Так, тариф на тепло для населення за наявності квартирного або будинкового лічильника зріс на 22% - з 1354,36 грн до 1654,41 грн за Гкал (з ПДВ).

За відсутності лічильників вартість опалення 1 кв м житлової площі зросла на 22% - з 23,09 грн до 28,5 грн (плата стягується лише за період надання даної послуги).

Тариф на гаряче водопостачання для населення збільшився на 21,5%: за наявності рушникосушки з 80,59 грн до 97,89 грн, а за її відсутності - з 74,5 грн до 90,54 грн.

Для бюджетних установ тариф на гарячу воду знизився на 0,2% (з 98,74 грн до 98,49 грн за куб з ПДВ), для інших споживачів - на 0,6% (з 98,65 грн до 98,07 грн з ПДВ).

Нагадуємо:

З 1 січня 2019 року підвищуються тарифи на опалення і гарячу воду для населення для 26 виробників теплової енергії.

В цілому тарифи всім 26 ТКЕ були підвищені на 4-24%, в середньому зростання становило 16,6%. Понад 75% в тарифі на тепло припадає на вартість палива.

Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

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