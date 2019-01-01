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В Україні подорожчало опалення

Вівторок, 1 січня 2019, 17:40
 

З 1 січня 2019 року підвищуються тарифи на опалення і гарячу воду для населення для 26 виробників теплової енергії.

Відповідні рішення були прийняті Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, 10 та 11 грудня 2018 року.

Такий крок пов'язаний з підвищенням урядом ціни на газ для населення і ТКЕ на 23% з 1 листопада, що в свою чергу було однією з умов, необхідних для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

В цілому тарифи всім 26 ТКЕ були підвищені на 4-24%, в середньому зростання становило 16,6%. Понад 75% в тарифі на тепло припадає на вартість палива.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Детальніше читайте у статті на ЕП: Газ подорожчає, транш буде. Як уряд прийшов до ціни 8 550

Економічна правда

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тепло газ ТКЕ

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