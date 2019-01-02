Молодим батькам відшкодовуватимуть витрати на няню

З 1 січня 2019 року почала діяти нова соціальна програма "Муніципальна няня".

Про це йдеться у статті Економічної правди "Що цей бюджет означає для українців: переможці та "лузери" 2019 року".

Уряд відшкодовуватиме батькам послуги з догляду за дитиною до трьох років. Розмір відшкодування — прожитковий мінімум на дітей віком до шести років.

Протягом року він змінюватиметься. З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум становитиме 1 626 грн, з 1 липня — 1 699 грн, з 1 грудня — 1 779 грн.

Право на таку допомогу матимуть не лише українці, а й іноземці та особи без громадянства, які живуть в Україні. Допомогу не зможуть отримати батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, які отримують інші види соціальних допомог.

Також з 1 січня 2019 року молоді батьки за державний кошт зможуть пройти медичне обстеження на TORCH-інфекцію.

Повний текст статті читайте за посиланням: Що цей бюджет означає для українців: переможці та "лузери" 2019 року

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Економічна правда