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Податок на посилки з-за кордону: як змінилися правила

Середа, 2 січня 2019, 10:30
 
unsplash

З 1 січня 2019 року набрав чинності податок на додану вартість на ввезення товарів у міжнародних поштових відправленнях на суму понад 100 євро для одного одержувача-фізособи.

Відповідний закон підписав президент Петро Порошенко 10 грудня.

З 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року діятиме перехідний період з лімітом в 150 євро, а з 1 липня 2019 року запрацює новий - 100 євро на одну фізособу.

До цього українці могли отримувати скільки завгодно посилок з-за кордону вартістю до 150 євро, не сплачуючи з них податки або мито.

Норми закону передбачають, що при ввезенні на територію України товарів вартістю понад 100 євро для одного одержувача на них нараховується ПДВ в 20% і 10% мита з суми, що перевищує ліміт.

 

Згідно з нормами нового закону, оператори поштового зв'язку та експрес-перевізники призначаються податковими агентами. Вони будуть займатися нарахуванням і сплатою зобов'язань з ПДВ для таких посилок.

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Економічна правда

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податки торгівля

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