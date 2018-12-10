Порошенко підписав закон, який скасував норму про три посилки

Президент України Петро Порошенко підписав закон із "бюджетного пакету" щодо оподаткування міжнародних посилок.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Закон №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" Рада прийняла в ніч на 23 листопада.

Цей закон скасовує норми попереднього проекту, яким передбачалося встановити ліміт на неоподатковувані посилки до трьох на місяць. За старими нормами, які повинні були вступити в силу з нового року, кількість безмитних посилок до 150 євро обмежувалося трьома в місяць.

Зараз українці можуть отримувати скільки завгодно посилок з-за кордону вартістю до 150 євро, не сплачуючи з них податки або мито.

Норми прийнятого в цілому закону передбачають, що при ввезенні на територію України товарів вартістю понад 100 євро для одного одержувача на них нараховується ПДВ в 20% і 10% мита з суми, що перевищує ліміт.

З 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року діятиме старий ліміт в 150 євро, а з 1 липня 2019 року запрацює новий.

Згідно з нормами нового закону, оператори поштового зв'язку та експрес-перевізники визнаються податковими агентами. Вони будуть займатися нарахуванням і сплатою зобов'язань по ПДВ для таких посилок.

Окрім цього, закон збільшує з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%.

Також збільшується ставка рентної плати за користування надрами та спеціальне використання лісових ресурсів. Підвищується ставка екологічного податку за викиди двоокису вуглецю. Удосконалюється електронна система контролю за обігом палива. Продовжується пільговий режим ввезення електрокарів.

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Економічна правда