Пане президенте, дайте волю селянам!

Звернення представників коаліції за скасування мораторію на купівлю-продаж аграрних земель до президента України.

Шановний пане президенте!

Ми, учасники коаліції за скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, які є представниками аграрного бізнесу, правозахисних, фінансових та антикорупційних громадських організацій, звертаємося до вас з приводу питання земельної реформи, яке не вирішується уже 18 років.

Скасування мораторію на обіг аграрних земель та запровадження ринку землі стосується добробуту і прав не лише 16% населення України, які є власниками паїв, а й їхніх родичів та всього аграрного бізнесу, який працює легально.

Мораторій шкодить усім, кого влада повинна захищати: громадянам, легальному бізнесу, місцевим громадам, фермерським господарствам, що прагнуть інвестувати у розвиток аграрних технологій та сільської місцевості в Україні.

Мораторій порушує права 6 млн власники паїв, які не можуть вільно розпоряджатися своїм майном: продати його за потреби чи отримувати справедливу плату за надання у вимушену оренду. У травні 2018 року це довів і Європейський суд з прав людини, який засвідчив, що мораторій у його нинішньому вигляді порушує права громадян.

Як відомо, 60% власників паїв — це люди, яким виповнилося 50 чи більше років. Можливість отримувати за свою землю справедливу орендну плату чи можливість продати пай, якщо власник не має спадкоємця чи не може обробляти землю, могла б стати найкращою соціальною підтримкою для селян, значно підвищити їх добробут.

Мораторій також не дозволяє фермерським господарствам та великим аграрним виробникам купувати землю, а отже, позбавляє їх можливості займатися довгостроковим фінансовим плануванням сільськогосподарського бізнесу.

Мораторій обкрадає місцеві громади та державний бюджет, які, за оцінками Центру економічних стратегій, недоотримують близько 2,8 млрд грн податкових надходжень щороку через відсутність легального оформлення угод з фактичного продажу землі.

Блокуючи запуск ринку землі, мораторій сприяє розквіту сірих схем з її купівлі-продажу і тіньовому ринку, створює корупційні можливості для тих, хто розпоряджається державними та комунальними землями. Несправедливість, що існує в питанні права розпорядження земельними паями, очевидна для більшості українців.

Згідно із соціологічним опитуванням, проведеним у 2018 році Київським міжнародним інститутом соціології, понад 66% респондентів вважають, що громадяни, які володіють землею, повинні мати право вільно розпоряджатися нею, в тому числі продавати.

На жаль, для ухвалення справедливого рішення бракує політичної волі. Верховна Рада дев'ять разів подовжувала дію мораторію, чотири рази змінювалися умови його скасування. За цей час померли 1,4 млн первинних власників паїв, так і не дочекавшись можливості стати повноправними власниками своєї землі.

Закликаємо Вас перервати цю традицію відкладання системних змін, украй важливих для розвитку України, та надати її громадянам можливість вільно розпоряджатися своїм майном, а бізнесові — нарешті отримати прозорі, прогнозовані, легальні, зрозумілі для всіх правила гри у питанні роботи із землею.

Для цього закликаємо Вас, пане президенте,скористатися своїм правом вето і заблокувати закон про продовження дії мораторію, а також використати своє право законодавчої ініціативи та подати до Верховної Ради власний законопроект "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" як невідкладний.

Такий крок дозволить суспільству перейти до предметної дискусії у парламенті щодо формату ринку землі, який би збалансував інтереси власників паїв, фермерів, великих аграрних виробників, місцевих громад та держави.