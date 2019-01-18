Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не виключає, що російський "Газпром" може припинити транзит газу територією України після завершення діючого транзитного контракту.

Про це Коболєв заявив на брифінгу у п’ятницю.

За його словами, головним завданням України на запланованих тристоронніх газових переговорах є збереження транзиту.

"Крім того, ми хочемо щоб контракт, який буде підписано, відповідав всім нормам європейського права. Якщо ці дві умови буде виконано, ми матимемо обсяг та гарантії, що ці обсяги будуть нам або надаватися, або Україна отримуватиме гроші, якщо російська сторона не буде виконувати свої зобов’язання", - заявив Коболєв.

Голова "Нафтогазу" нагадав, що російська сторона напередодні зірвала тристоронні технічні переговори. "Моє враження – вони тягнуть час до завершення політичного процесу (виборів в Україні – ЕП.)", - сказав він.

"Чи буде достатньо часу навіть після парламентських виборів такі угоди укласти? Якщо підготовчі процеси будуть йти протягом року, я думаю, що достатньо. Чи є вірогідність, що "Газпром" відмовиться (підписувати новий контракт – ЕП.) і буде намагатися увійти в період 2020 року без контракту? Так, таке вже було", - наголосив Коболєв.

"Чи може він відключити транзит? Може. Це вже було двічі зроблено. Це були 2006 і 2009 роки. Обидва рази в січні, створюючи шалений тиск як на Європу, так і на Україну", - підсумував він.

Нагадаємо, російський "Газпром" раніше зірвав технічні тристоронні консультації щодо транзиту газу між Україною, Росією і Євросоюзом.

У зв’язку з цим у "Нафтогазі" не вірять в можливість досягнення домовленостей з "Газпромом" на майбутніх тристоронніх переговорах 21 січня.

Економічна правда