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"Нафтогаз" не вірить, що на перемовинах з "Газпромом" вийде домовитися

Вівторок, 15 січня 2019, 20:06

НАК "Нафтогаз України" не вірить в можливість досягнення домовленостей з ПАТ "Газпром" на майбутніх тристоронніх переговорах 21 січня.

Про це заявив виконавчий директор компанії Юрій Вітренко, передає прес-служба компанії.

"Газпром" не попередив та жодним чином не обґрунтував свою відсутність на запланованих тристоронніх консультаціях у вівторок. Участь у консультаціях з українського боку прийняли представники Нафтогазу, МЗС, Міненерговугілля та НКРЕКП, з європейського - представники Єврокомісії", - сказав Вітренко.

За його словами, учасники узгодили свої позиції під час тристоронніх переговорів, запланованих на 21 січня.

"Очікується, що в них візьмуть участь представники Єврокомісії, Нафтогазу, МЗС, Міненерговугілля та НКРЕ, з боку Росії - представники Міненерго РФ та Газпрому", - заявив він.

"У зв'язку з відсутністю російських експертів на сьогоднішніх консультаціях навряд чи можна очікувати фінальних домовленостей на політичному рівні наступного тижня", - підсумував Вітренко.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" зірвав технічні тристоронні консультації щодо транзиту газу між Україною, Росією і Євросоюзом.

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