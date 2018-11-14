На український ринок виходить найбільший конкурент Mastercard і Visa

Найбільша в світі за кількістю емітованих платіжних карт міжнародна платіжна система UnionPay International (Китай) виходить на український ринок.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

12 листопада комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку погодив умови і порядок її діяльності в Україні.

"На першому етапі платіжна система UnionPay International надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками UnionPay", - відзначили в НБУ.

Надалі передбачається і здійснення емісії платіжних карт UnionPay банками України.

У НБУ вважають, що прихід нової платіжної системи дасть новий поштовх для підвищення рівня якості фінансових послуг та розвитку ринку платіжних систем в Україні.

Міжнародна платіжна система UnionPay International стала четвертою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.

До сих пір в Україні працювали лише американські платіжні системи Mastercard, Visa і American Express.

Як повідомляє Finclub, платіжний гігант China UnionPay зробив третю спробу зайти на український ринок. Китайська платіжна система отримує в НБУ дозвіл на роботу в Україні, щоб китайські туристи могли розплачуватися її картами в термінальній мережі "Приватбанку". Надалі китайці можуть почати випускати карти UnionPay для українців.

Раніше повідомлялося, що терміни сертифікації еквайрингового проекту (прийом карт UnionPay) можуть становити 3-4 місяці.

Проект емісії (випуск карт UnionPay) може зайняти близько 5-6 місяців.

У компанії не планують обмежувати присутність в Україні будь-яким одним банком. У плані процесингу ексклюзиву у компанії на українському ринку теж немає - планується налагоджувати співпрацю з усіма гравцями.

Представник компанії UnionPay зазначив, що платіжна система відповідає всім прийнятим в галузі стандартам, співпрацює з такими виробниками обладнання, як NCR і Ingenico, а її платіжні додатки можуть працювати паралельно з програмами Visa та Mastercard.

Сервісна комісія з торговельних операцій становить 0,1%, комісія за переведення в готівку - 0,125 долара.

Економічна правда