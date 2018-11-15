Нацбанк випустив шестикутні монети

14 листопада Національний банк ввів в обіг чотири пам'ятні монети неправильної форми.

Про це повідомляє прес-служба регулятора на офіційній сторінці в Facebook.

Монети "Ера миру", "Ера змін", "Ера технологій" і "Людина, час, простір" випущені номіналом в 5 грн і присвячені науці. Кожна монета має свій унікальний сюжет.

Вони мають 6-гранну форму, виготовлені зі срібла 999 проби і оздоблені тамподруком (кольоровий друк) і локальною позолотою (на кожній монеті вміст золота не менше ніж 0,0001 г). Маса дорогоцінного металу в кожній монеті становить 15,55 м

Кожна монета випущена тиражем 4 тис шт.

Ціна НБУ на цей набір пам'ятних монет становить 2536 грн (окремо ці монети не будуть продаватися).

Реалізацію здійснюють регіональні відділи Національного банку і банки-дистриб'ютори - Ощадбанк і Укргазбанк.

Економічна правда