Випуск зарядного килимка Apple зрушив з мертвої точки

За даними ЗМІ, почалося виробництво зарядного пристрою для гаджетів Apple - AirPower Mat.

Про це повідомляє TechCrunch.

AirPower Mat - це килимок, який може заряджати пристрої, які лежать на ньому. Він був анонсований в 2017 році, але після повідомлень про проблеми з продуктом його запуск відклали, і про нього нічого не було відомо.

Зараз гонконгський сайт ChargerLAB повідомив з посиланням на джерело, пов'язане з виробництвом, що компанія Luxshare Precision почала виробництво зарядної майданчики AirPower. Ця ж компанія виробляє AirPods і кабелі USB-C.

Також повідомляється, що ще один виробник, Pegatron, почне виробництво 21 січня разом з Luxshare Precision.

Експерт Мінг-Чі Куо заявив в жовтні, що AirPower Mat може бути випущений в першому кварталі 2019 року.

Нагадаємо, восени 2019 року компанія Apple збирається випустити три нові моделі iPhone.

У ЗМІ вже з'явилися рендери нового смартфона від Apple.