Випуск зарядного килимка Apple зрушив з мертвої точки
За даними ЗМІ, почалося виробництво зарядного пристрою для гаджетів Apple - AirPower Mat.
Про це повідомляє TechCrunch.
AirPower Mat - це килимок, який може заряджати пристрої, які лежать на ньому. Він був анонсований в 2017 році, але після повідомлень про проблеми з продуктом його запуск відклали, і про нього нічого не було відомо.
Зараз гонконгський сайт ChargerLAB повідомив з посиланням на джерело, пов'язане з виробництвом, що компанія Luxshare Precision почала виробництво зарядної майданчики AirPower. Ця ж компанія виробляє AirPods і кабелі USB-C.
Також повідомляється, що ще один виробник, Pegatron, почне виробництво 21 січня разом з Luxshare Precision.
Експерт Мінг-Чі Куо заявив в жовтні, що AirPower Mat може бути випущений в першому кварталі 2019 року.
Нагадаємо, восени 2019 року компанія Apple збирається випустити три нові моделі iPhone.
У ЗМІ вже з'явилися рендери нового смартфона від Apple.
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