Розсекречено дизайн iPhone XI з незвичайним фотомодулем

Інсайдери опублікували ексклюзивні рендери неанонсованого iPhone XI.

Про це повідомляє Digit.in.

Ключовою особливістю майбутнього флагмана Apple став оригінальний фотомодуль з нетиповою для "яблучних" гаджетів кількістю сенсорів. Об'єктиви не збудовані в ряд, а розташовані на квадратному майданчику на задній панелі смартфона з LED-спалахом.

Характеристики та призначення кожного датчика поки невідомі. Імовірно, мова йде про основний сенсор, телеоб'єктив і ToF-модуль, здатний визначати відстань до об'єктів і створювати 3D-моделі для додатків з функціями доповненої реальності. На відміну від компактних габаритів фотомодуля iPhone XS, масивний блок камер новинки відчутно виступає зі скляної задньої панелі.

Розташування елементів управління повторює актуальні моделі лінійки: кнопка включення смартфона знаходиться на правій грані корпусу, кнопки регулювання гучності - на лівій. Нижній торець апарату залишився за кадром - тип роз'єму для зарядки поки не підтверджений.

iPhone 2019 року всі ще перебуває на етапі розробки, і до релізу дизайн гаджета може зазнати деяких змін. Раніше повідомлялося, що Apple планує випустити три нових iPhone - бюджетний варіант і два флагмана, які замінять iPhone XS і iPhone XS Max.

Рендери опублікував інсайдер OnLeaks і підтвердив IceUniverce - раніше їхні прогнози часто виправдовувалися.

Компанія Apple витік офіційно ніяк не прокоментувала. Реліз нової лінійки iPhone, за традицією, має відбутися у вересні цього року.

Нагадаємо, Apple очікує падіння доходів через торгову війну США та Китаю.