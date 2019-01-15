Через подорожчання електроенергії у Бориславі воду подають лише 3 години на добу
Через подорожчання електроенергії для водоканалів з 1 січня міста Борислав та Східниця у Львівській області перейшли на подачу холодної води споживачам лише 3 години у добу.
Про це повідомив колишній член НКРЕКП, експерт із питань енергетики Андрій Герус.
"Електроенергія для водоканалів (займає 40% у собівартості) була і так дорога за формулою "Роттердам+", а із 1 січня ще подорожчала. Окрім того, відмінений двохзонний тариф. Раніше деякі водоканали закачували вночі воду у резервуари (платили по нижчому нічному тарифу), а вдень із резервуарів подавали воду споживачу. Тепер нижчого нічного тарифу немає", - написав Герус у Facebook.
"А оскільки водоканал не має стільки грошей платити по новому тарифу, то міста Борислав та Східниця у Львівській області перейшли на подачу холодної води споживачам лише 3 години у добу: з 18.00 до 21.00", - повідомив він.
"Минулого року через дорогу електроенергію (борги за неї водоканалів) без холодної води залишалися мешканці міста Сміли, Камянськ, міст Луганської та інших областей", - нагадав Герус.
"Це дуже сумнівні результати "реформ", коли тарифи ростуть, але споживачі отримують не кращу якість послуг, а взагалі залишаються без тепла, холодної та гарячої води. І в той же час Ахметов, заробивши на тарифах десятки мільярдів гривень, скуповує нові обленерго", - резюмував експерт.
Раніше у Бориславській міській раді повідомили агентству ZIK, що закон про ринок електроенергії ставить жорсткі і фінансово неможливі до виконання умови щодо закупівлі електроенергії непобутовим споживачам, зокрема, водопостачальному підприємству Борислава – КП "Вододар".
Електроенергія тепер коштуватиме підприємству приблизно в чотири рази дорожче, констатували у міськраді. Зазначається, що підняття тарифу на послуги з водопостачання владою не сприймається і не підтримується, через що тимчасово вживаються жорсткі заходи з економії та відкориговано графік подачі води мешканцям.
"Паралельно також розглядається варіант підтримки підприємства за кошти з міського бюджету. Завдання, яке стоїть перед керівництвом підприємства, – протягом 2 місяців вийти з кризи та стабілізувати роботу", - заявили у міськраді.
Нагадаємо, на виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".
Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua