Курс гривні до долара та євро продовжує зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок та встановив його на 15 січня на рівні 28,02 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,13 гривні (на 14 січня - 32,46 гривні).

Нагадуємо:

14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98-28,03 гривні за долар.

14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,05 - 28,09 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок та встановив його на 14 січня на рівні 28,15 гривні.

Економічна правда