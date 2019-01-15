Курс гривні до долара та євро продовжує зміцнюватися
Вівторок, 15 січня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок та встановив його на 15 січня на рівні 28,02 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,13 гривні (на 14 січня - 32,46 гривні).
Нагадуємо:
14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98-28,03 гривні за долар.
14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,05 - 28,09 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок та встановив його на 14 січня на рівні 28,15 гривні.
Економічна правда
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