Міжбанк: гривня "топчеться на місці"
14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,05 - 28,09 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,05 - 28,09 гривні;
Євро - 32,16 - 32,21 гривні;
Російський рубль - 0,4182 - 0,4190 гривні.
На готівковому ринку станом на 17:15 котирування гривні до долара становили 27,89 - 28,15 гривні. Євро купують за 31,83 гривні, продають за 32,33 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,04 - 28,09 гривні, євро - 32,02 - 32,08 гривні.
Нагадуємо:
14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98-28,03 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок та встановив його на 14 січня на рівні 28,15 гривні.
Економічна правда
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