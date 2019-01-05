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ДТЕК Ахметова хоче купити два обленерго

Субота, 5 січня 2019, 10:00
 

Група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова планує увійти в акціонерний капітал АТ "Одесаобленерго" і ПрАТ "Київобленерго".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається, ДТЕК планує сконцентрувати 68,2949% акцій "Одесаобленерго" і 93,9978% "Київобленерго".

"Дані компанії є операторами системи розподілу в Одеській та Київській областях і не здійснюють діяльність з постачання електроенергії. Діяльність операторів системи розподілу є природною монополією і повністю регулюється НКРЕ", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також йдеться, що 3 січня 2019 року ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" (Україна) і NGR B.V. (Нідерланди) уклали договори купівлі-продажу акцій даних компаній.

"Договори укладені з відкладальною умовою та будуть завершені після отримання необхідних дозволів державних органів, включаючи узгодження антимонопольних органів", - заявили в компанії.

Майже 50% акцій "Одесаобленерго" належить групі VS Energy росіян Євгена Гінера, Михайла Воєводіна і Олександра Бабакова. 25% акцій перебуває у власності Фонду державного майна. Ще майже 10-ти відсоткова частка належить ПрАТ "Київобленерго".

Майже 94% акцій "Київобленерго" контролюється тією ж VS Energy.

Економічна правда

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ДТЕК Ахметов компанії

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