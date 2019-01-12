Пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році порівняно з 2017 роком зріс на 25%.

Про це повідомив у Facebook президент Петро Порошенко.

"У 2018 пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 мільйонів за рік", - написав він.

"Частка лоукостів у міжнародному сполученні досягла 30%", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, "Бориспіль" за рік обслужив більше 12 млн пасажирів.