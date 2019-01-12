Пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 мільйонів за рік
Субота, 12 січня 2019, 14:56
Пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році порівняно з 2017 роком зріс на 25%.
Про це повідомив у Facebook президент Петро Порошенко.
"У 2018 пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 мільйонів за рік", - написав він.
"Частка лоукостів у міжнародному сполученні досягла 30%", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, "Бориспіль" за рік обслужив більше 12 млн пасажирів.
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