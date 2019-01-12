Всі розділи
Укр / Рус

Пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 мільйонів за рік

Субота, 12 січня 2019, 14:56

Пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році порівняно з 2017 роком зріс на 25%.

Про це повідомив у Facebook президент Петро Порошенко.

"У 2018 пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 мільйонів за рік", - написав він.

"Частка лоукостів у міжнародному сполученні досягла 30%", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, "Бориспіль" за рік обслужив більше 12 млн пасажирів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

транспорт авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Європі вперше з 2004 року змінився лідер на ринку пасажирських авіаперевезень 10 січня 2019, 20:31
Порошенко підписав закон про філіали "Укрзалізниці" на окупованому Донбасі 10 січня 2019, 16:42
Від прибуткових слимаків до "тризубів" General Electric. Найкращі фоторепортажі "ЕП" 3 січня 2019, 09:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті