"Бориспіль" обслужив 12-мільйонного пасажира

12 грудня пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" досягнув позначки 12 мільйонів.

Про це повідомила прес-служба аеропорту.

Ювілейним пасажиром стала Марія Колесникова з Києва, яка відправилася у Берлін.

У листопаді аеропорт обслужив 994,2 тис. пасажирів, що на 33% більше, ніж в листопаді 2017 року (747,6 тис.).

Регулярними рейсами за 11 місяців скористалися 8,936 млн пасажирів "Борисполя", нерегулярними рейсами - 2,731 млн осіб.

Частка трансферу в загальному пасажиропотоку аеропорту в січні-листопаді знизилася до 27%, при цьому за 11 міс. 2017 року вона становила 28%.

У той же час кількість трансферних пасажирів зросла з 2,72 млн торік до 3,192 млн за 11 міс. 2018 року.

Нагадаємо, у жовтні "Бориспіль" обслужив 10-мільйонного пасажира.

Пасажиропотік аеропорту "Борисполь" у вересні становив 1,29 млн осіб та забезпечив 20% зростання до показника минулого року.

У 2017 році "Бориспіль" завдяки запровадженню "хабової" стратегії розвитку, яка передбачає залучення трансферного пасажиропотоку, обслужив на 22% більше пасажирів, ніж у 2016 році.

Аеропорт хоче відкрити ще один термінал до літа 2019 року.

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Економічна правда