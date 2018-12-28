Насіров стверджує, що він "легітимний"

Поновлений судом на посаді голови Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що приступив до здійснення повноважень і на законних підставах обіймає посаду очільника відомства.

Про це він 28 грудня написав у Facebook.

"Виконуючи рішення суду, я вчора приступив до здійснення повноважень Голови Державної Фіскальної Служби України, про що в установленому законом порядку був виданий наказ", - заявив він.

За його словами, він з 27 грудня 2018 року обіймає посаду голови ДФС.

"Будь які посилання окремих осіб про те, що для поновлення мене на посаді необхідне розпорядження Кабінету Міністрів України є неправомірними. Таке розпорядження необхідне лише при призначенні або звільненні Голови ДФС України", - стверджує Насіров.