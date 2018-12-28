Насіров стверджує, що він "легітимний"
Поновлений судом на посаді голови Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що приступив до здійснення повноважень і на законних підставах обіймає посаду очільника відомства.
Про це він 28 грудня написав у Facebook.
"Виконуючи рішення суду, я вчора приступив до здійснення повноважень Голови Державної Фіскальної Служби України, про що в установленому законом порядку був виданий наказ", - заявив він.
За його словами, він з 27 грудня 2018 року обіймає посаду голови ДФС.
"Будь які посилання окремих осіб про те, що для поновлення мене на посаді необхідне розпорядження Кабінету Міністрів України є неправомірними. Таке розпорядження необхідне лише при призначенні або звільненні Голови ДФС України", - стверджує Насіров.
Насіров стверджує, що надав Кабінету міністрів і ДФС усі необхідні документи.
Він зазначив, що суд, який його поновив, не зобов’язував Кабмін окремо приймати розпорядження про його поновлення.
27 грудня Насіров приходив до ДФС, однак у відомстві заявляють, що керівником залишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.
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Нагадаємо:
11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.
Уряд планує оскаржувати це рішення.
Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.
19 грудня Насіров програв суд лікарю, який назвав його діагноз фейком.
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